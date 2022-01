Onze Man van de Match in Genk-Beerschot: de Samoerai die de linkerflank van Beerschot in de vernieling speelde

Op het Gala van de Gouden Schoen eindigde Junya Ito afgelopen woensdag op de vijfde plaats. Zondagavond tegen Beerschot maakte de Japanner van Genk er opnieuw een galavoorstelling van. Met een doelpunt, assist en een uitgelokte strafschop was hij andermaal spelbepalend.

Daar waar vorig seizoen het gevaar van beide flanken kwam, is het nu toch Théo Bongonda die in de schaduw van Junya Ito speelt. Dat was tegen Beerschot niet anders. Ito had een tiental minuten nodig om warm te draaien, waarna hij zijn ploeg bij de hand nam en het verschil maakte. Ito bezorgde Pierre Bourdin en vooral Thibault De Smet nachtmerries met zijn explosiviteit en wendbaarheid.

Voor het openingsdoelpunt van Hrosovsky leverde Ito de perfecte assist, niet veel later legde hij met een bekeken deviatie de 2-0 haarfijn in de verste hoek. Ook na de pauze ging het te snel voor Beerschot telkens de Japanner zijn turbo aanzette. In het slotkwartier was Thibault De Smet het zat na een zoveelste schijnbeweging van zijn rechtstreekse tegenstrever. Haakfout en strafschop, Bongonda zette om: 3-0. Tussendoor had Ito nog snoeihard de lat geraakt en loepzuivere kansen aangeboden aan Arteaga en Hrosovsky.

Op zijn 28ste is Junya Ito, die nog tot 2024 onder contract ligt in de Cegeka Arena, belangrijker dan ooit voor de Limburgers. Met vijf doelpunten en tien assists kan de 29-voudige international meer dan aardige statistieken voorleggen.