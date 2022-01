Boskamp heeft raad voor Hazard: "Vertrek! Hij moet spelen, eender waar"

Er is interesse voor Eden Hazard, maar die is nog niet concreet geworden. Maar heeft de Rode Duivel wel zin om te vertrekken bij Real Madrid? Johan Boskamp meent dat hij het nu wil doen als hij een deftig WK wil spelen volgende winter.

Hazard heeft de duimen moeten leggen in de concurrentiestrijd met Vinicius Junior. En het ziet er niet uit dat dat zal veranderen. Na het winnen van de Supercup afgelopen weekend liep hij er alvast beteuterd bij. "Ik hoop echt dat hij deze winter nog van club verandert”, aldus Boskamp in Het Nieuwsblad. “Dan kan hij de komende maanden misschien nog 25 wedstrijden spelen. Want als hij bij Real blijft, gaat hij volgens mij niet veel meer voetballen dit seizoen."

En dan staat het WK al snel voor de deur. Daarna heb je de zomerstop en twee maanden later moet je al naar het WK. Dat is een lastige situatie. Ik durf niet te zeggen dat Chelsea de oplossing is. Eden voetbalt best in een ploeg die de bal heeft. Ik weet dus niet of hij wel in de plannen van coach Thomas Tuchel past. Die heeft Lukaku ook teruggehaald en dat loopt ook niet zo lekker, hè. Ze kunnen Eden ook uitlenen aan Aston Villa of zo. Om het even waar, hij moet gewoon spelen. Da's het allerbelangrijkste.”