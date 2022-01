Makelaar bevestigt: "Exit van Dries Mertens bij Napoli is nog niet aan de orde"

De overeenkomst van Dries Mertens bij Napoli loopt eind juni af. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat dit zal gebeuren.

Dries Mertens heeft nog een contract tot deze zomer bij Napoli. De Rode Duivel zou graag verlengen, zelfs met het inleveren van een groot deel van zijn loon.

Verschillende Spaanse media stuurden al berichten de wereld in dat de clubleiding zelfs met die toegift niet staat te springen om Mertens een nieuw contract te geven.

Volgens Stijn Francis, de makelaar van Dries Mertens, ligt de bal voorlopig nog altijd eerst in het kamp van de Italiaanse ploeg.

“Het is nog iets te vroeg. Napoli heeft immers nog een optie. We moeten wachten tot ze die al dan niet lichten”, zegt hij bij Sporza. In dat geval blijft Mertens nog een jaar aan dezelfde voorwaarden van de voorbije twee jaar.

“Hij is supergelukkig in Napels. Ik denk dat iedereen dat weet. Als je weet hoe hij daar woont en leeft, hoe hij daar ontvangen wordt. Er zou geen enkele reden zijn om weg te gaan. Tenzij er iets gebeurt”, klinkt het mysterieus.