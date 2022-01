Andermaal van goudwaarde: Club-huurling loodst Vitesse voorbij amateurclub in bekertoernooi

Vitesse zit bij de laatste acht in de KNVB-beker. De club uit Arnhem kon andermaal rekenen op een uitstekende Loïs Openda, die Vitesse met een goal en assist voorbij amateurclub DVS '33 loodste.

Club-huurling Loïs Openda (21) was omnipresent tegen de amateurclub. Halfweg de eerste helft lanceerde hij Huisman, die de openingstreffer kon scoren. Vroeg in de tweede helft besliste Openda zelf de wedstrijd. De doelman van DVS '33 had geen antwoord op het fraaie lobje van de aalvlugge spits. Uiteindelijk zou het bij 2-0 blijven, waardoor Vitesse zich in spaarmodus kon plaatsen voor de kwartfinale van het bekertoernooi.

Openda is aan een schitterend seizoen bezig. In 29 officiële wedstrijden was hij tot dusver goed voor vijftien doelpunten en vier assists. In principe keert Openda na dit seizoen terug bij Club Brugge, waar hij nog tot medio 2024 onder contract ligt.