BILD twijfelt niet meer: 'Borussia Dortmund is blij dat grootverdiener zal vertrekken en wil Witsel zelfs geen nieuw contract aanbieden'

De toekomst van Axel Witsel blijft vooralsnog een groot vraagteken. Het is ondertussen wél een zekerheid dat zijn aflopende contract niet zal worden verlengd.

BILD laat weten dat Borussia Dortmund zelfs niet met Axel Witsel zal praten over een contractverlenging. Gelb und Schwarz is namelijk opgelucht dat ze van zijn contract - de Rode Duivel verdient zeven miljoen euro per seizoen - af geraken.

De voorbije weken informeerden Juventus FC en Newcastle United naar de voorwaarden van Witsel. Ook die interesse is dus gaan liggen. Het ziet er dus naar uit dat Witsel de komende maanden tevreden zal moeten zijn met speelminuten in Duitsland én op zoek moet naar een nieuwe club.