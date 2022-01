'Leider Union heeft nieuwe versterking op het oog en wil gaan shoppen in ... Faeröer'

Union SG wil zich ook de komende weken nog flink gaan versterken. Zo zou er opnieuw een speler op weg zijn naar de Belgische hoofdstad.

Samuel Chukwudi zou wel eens de volgende aanwinst kunnen gaan worden van Union, al zou hij vooral een optie zijn voor de toekomst.

Chukwudi

De 18-jarige centrale verdediger zou volgens La Dernière Heure eerstdaags aansluiten bij de beloften van Union.

Samuel Chukwudi komt over van Thorshavn en is ook international bij zijn land: de Faeröer. Benieuwd of hij op termijn kan doorbreken bij de Brusselaars.