Familie Victor Lindelof beleeft schrik van hun leven: "Traumatische en beangstigende ervaring"

Het gezin van Victor Lindelof beleefde woensdagavond de schrik van hun leven. Terwijl Lindelof een wedstrijd aan het spelen was, braken ongewenste gasten in in zijn villa in Manchester.

Op Instagram deelde Maja Nilsson, de echtgenote van Victor Lindelof, het nieuws mee. Op het moment dat Lindelof met Manchester United aan het voetballen was op Brentford (1-3), kreeg Maja ongewenste gasten over de vloer. "Ik was thuis met de kinderen. Gelukkig konden we onszelf in een kamer opsluiten voor ze het huis binnenkwamen. We maken het relatief goed, maar het was een erg traumatische en schokkende ervaring voor mezelf en de kinderen", aldus Maja Nilsson. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Maja Nilsson LindeloŐąf (@majanilssonlindelof)





