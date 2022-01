Kompany schrikt niet meer van een situatie zoals OHL-KVM: "Ik heb al twee jaar de allergekste dingen gezien"

Vorig weekend werd er nog een stukje Kafka opgevoerd in de Jupiler Pro League. KV Mechelen weigerde te spelen, OHL deed alsof het ging spelen... Van zulke zaken schrikt Vincent Kompany niet meer nu hij al twee jaar terug in onze competitie rondloopt.

"Wat er met Mechelen gebeurde? Ik ben een coronacoach hé", lachte hij. "Ik zit er al twee jaar in en ik hou me bezig met mijn ploeg. Ik zie al twee jaar de allergekste dingen gebeuren. Ik ga me concentreren op wat ik wel kan beïnvloeden. Al moet ik mijn hoed afnemen voor de jongens bij ons. We kennen eigenlijk een vrij rustige periode in coronatijden."

Maar begreep hij de beslissing van Mechelen om niet te spelen. "(aarzelt) Kijk, ik geloof dat iedereen eerlijk is. Ik heb ook heel veel respect voor de trainer van Mechelen (Wouter Vrancken). Als hij dacht dat ze op de pauzeknop moesten drukken, ga ik ervan uit dat ze goeie bedoelingen hadden. Mijn mening persoonlijk? (aarzelt weer) Het is niet het moment daarvoor, denk ik. Ik zie graag gewoon voetbal in het weekend."