Straf! Mario Balotelli zal opnieuw opgeroepen worden voor de nationale ploeg van Italië

Mario Balotelli doet het dit seizoen niet slecht in de Turkse competitie. De Italiaanse aanvaller lijkt daardoor zelfs opnieuw zijn kans te krijgen bij de nationale ploeg, want Roberto Mancini zou hem willen oproepen.

Mario Balotelli is dit seizoen aan de slag bij Adana Demirspor. In de Turkse competitie was de spits al goed voor 7 doelpunten en 2 assists in 18 wedstrijden dit seizoen. Het zou hem zo maar een selectie voor de Italiaanse nationale ploeg kunnen opleveren.

Volgens Fabrizio Romano is alles zelfs al in kannen en kruiken. Zo zou de selectie van Balotelli voor de nationale ploeg binnenkort officieel bekendgemaakt worden. Toch wel een straffe zet van Roberto Mancini, de Italiaanse bondscoach.