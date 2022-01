Is Eden Hazard nu ook helemaal vertrokken? Landgenoot start in de basis bij Real Madrid

Leuk nieuws voor de Belgische voetbalsupporters, want Eden Hazard lijkt helemaal terug te zijn bij Real Madrid. De Rode Duivel kon enkele dagen geleden scoren in de Copa del Rey en start deze middag in de basis bij de Spaanse topclub.

Real Madrid speelt deze middag in de Spaanse competitie tegen Elche, de ploeg waar Real Madrid enkele dagen geleden nog tegen kon winnen in de Copa del Rey. Het werd 1-2 na onder meer een doelpunt van Eden Hazard in de verlengingen.

Hazard lijkt zo het vertrouwen van Ancelotti gewonnen te hebben, want Hazard start deze middag in de basis bij Real Madrid. Uiteraard staat er nog een Rode Duivel in de basis bij Real Madrid, want Thibaut Courtois gaat op zoek naar een nieuwe clean sheet.