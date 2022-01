Jéremy Doku kan niet niet winnen met Rennes en verliest voeling met de top 3

Rennes, met Jéremy Doku in de basis kon verloor op het veld van Clermont en verliest voeling met de top 3.

Met de rust leek alles nog goed te gaan voor Rennes want Santamaria had de bezoekers in de 19de minuut op voorsprong gebracht. Na de rust liep het echt mis voor Rennes. Eerst maakte Da Cunha in de 60 ste minuut de gelijkmaker en Tell scoorde het winnende doelmunt exact 11 minuten later. Doku was toen juist één minuut gewisseld.

Door deze nederlaag verliest Rennes de voeling met de top 3. Het verschil met Marseille is 6 punten, maar deze hebben nog een wedstrijd te goed.