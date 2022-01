OFFICIEEL: ex-speler Sporting Lokeren verlaat KV Mechelen en keert terug naar Daknam

Lokeren-Temse staat voorlopig op de derde plaats in de tweede klasse amateurs, maar de club is nog op zoek naar enkele versterkingen. Vandaag werd alvast de komst van Laurens Symons officieel bekendgemaakt.

Laurens Symons is geen onbekende in het daknamstadion, want in het verleden was Symons al actief bij de jeugd en zelfs de eerste ploeg van Sporting Lokeren. Daarna trok hij naar KV Mechelen, maar daar moest hij tevreden zijn met speelminuten bij de beloften.

De voorbije weken was Symons al op proef bij Lokeren-Temse en de spits heeft indruk gemaakt op training en in de oefenmatchen, want deze middag werd de komst van Symons officieel bekendgemaakt door de club.