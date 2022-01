Patrick Vieira laat zich uit over een mogelijk vertrek van Christian Benteke

Christian Benteke was sterk gestart dit seizoen bij Crystal Palace, maar de laatste weken lijken de goals opnieuw niet te willen vallen voor de Rode Duivel. Burnley en Newcastle United toonden al interesse in de spits, maar hij lijkt niet te zullen vertrekken bij Crystal Palace.

Christian Benteke staat nog tot juni 2023 onder contract bij Crystal Palace, en had zijn contract in juni vorig jaar verlengd. Hij heeft zijn draai gevonden bij de Eagles, ook al was hij de afgelopen maanden geen vaste waarde (20 wedstrijden, 4 goals in de Premier League). Staat hij voor een vertrek? Patrick Vieira denkt er niet eens aan.

"Ik denk dat hij aan het eind van het seizoen nog steeds hier zal zijn. Om eerlijk te zijn had ik niet eens gedacht dat het een gespreksonderwerp zou zijn," vertelde hij bij The Independent. "Hij is blij om hier te zijn, ik ben blij dat hij hier is en we werken samen om de club beter te maken", aldus Vieira.

Benteke werd al genoemd bij Burnley en Newcastle United. De laatstgenoemde club heeft haar gelederen al versterkt met de komst van Chris Wood, ten nadele van de eerstgenoemde club, die wel een nieuwe spits kan gebruiken. Toch zal Crystal Palace dus waarschijnlijk niet verkopen.