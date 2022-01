Onduidelijkheid troef: dan toch geen doelman beschikbaar bij de Comoren, veldspeler in doel tegen Kameroen

Maandagavond treft gastland Kameroen in de 1/8ste finales van de Afrika Cup de Comoren. De vraag van 1 miljoen: wie staat er bij de Comoren onder de lat?

De Comoren kregen te maken met een corona-uitbraak waarbij twaalf spelers positief testten, waaronder twee doelmannen. Tot overmaat van ramp viel er eerder in het toernooi al een doelman uit. Daardoor zouden de Comoren maandag een veldspeler onder de lat moeten posteren in het duel tegen Kameroen.

Maandagochtend was er grote vreugde bij de Comoren, toen bleek dat doelman Ali Ahamada een negatieve test kon voorleggen. De vreugde was echter van korte duur, want volgens de Afrikaanse Voetbalbond (CAF) moet een speler vijf dagen in quarantaine na een positieve test. Bijgevolg komt Ahamada niet in aanmerking voor een selectie en moeten de Comoren maandagavond alsnog een veldspeler tussen de palen zetten.

Bij de Comoren is Kortrijk-speler Faïz Selemani een van de smaakmakers. Selemani reageerde op Twitter alvast op het nieuws rond Ahamada. Hij lijkt vanavond met de Comoren voor een mission impossible te staan tegen gastland Kameroen.