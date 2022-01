Tom Saintfiet is stilaan een volksheld in Gambia: sprookje blijft duren na nieuwe stunt

Tom Saintfiet is stilaan een volksheld in Gambia. Na een nieuwe stunt tegen Guinee staat de Belgische bondscoach in de kwartfinale van de Afrika Cup.

Gambia stuntte al door groepswinnaar te worden in een poule met Mali, Tunesië en Mauretanië. Maar het sprookje blijft duren. En mét Tom Saintfiet aan het hoofd. De Gambiaanse nationale ploeg won vanavond met het kleinste verschil van Guinee. In de kwartfinales kruisen De Schorpioenen de degens met Kameroen of de Comoren.