🎥 Tweede invalbeurt, eerste wereldgoal: jeugdproduct Waasland-Beveren haalt furieus uit tegen Virton

Waasland-Beveren had zondag geen kind aan hekkensluiter Excelsior Virton. De Leeuwen haalden het met 0-4 in de Gaume. Het was Mauro Trari die in de slotfase voor het orgelpunt zorgde.

Bij een 0-3-stand tegen negen Virton-spelers, na twee rode kaarten, had Waasland-Beveren zijn schaapjes al lang op het droge. Marc Schneider liet in het slotkwartier Mauro Trari, een 21-jarige flankaanvaller uit eigen jeugd, opdraven. De youngster legde op aangeven van Maderner de eindscore vast. En hoe. Trari raakte de bal perfect buitenkant wreef en zag hoe het leer in de winkelhaak verdween. Het was voor Trari nog maar de tweede invalbeurt in deze competitie. 📐 | Wanneer je de bal perfect raakt! 🤤💥 #VIRBEV pic.twitter.com/g3NmxyUQvz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 23, 2022