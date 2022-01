Alle hens aan dek bij Seraing: "Beerschot aanpakken alsof ze de leider zijn"

Voor Seraing wordt het woensdagavond een beetje do or die tegen Beerschot. Verliezen en De Mannekes komen dichterbij, winst en de Metallo's zetten zelf druk op de ploegen boven hen.

RFC Seraing heeft momenteel zeven punten meer dan rode lantaarn Beerschot, dat nog een match op bezoek bij Standard tegoed heeft.

En dus is het alle hens aan dek voor die andere club uit Luik om niet te gaan verliezen en na een 0 op 21 nog eens punten te gaan pakken.

Finale

"Dit is een heel belangrijke wedstrijd voor ons. We moeten ons minsten van die 17e plaats verzekeren", aldus Jean-Louis Garcia.

"We zijn er klaar voor. We zien stap per stap progressie. We moeten Beerschot respecteren alsof ze de leider zijn."