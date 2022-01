De 'hogere wiskunde' uit het penaltysysteem van leider Union uitgelegd: "Gunfactor ongelooflijk groot"

Door een late strafschop klopte Union Genk. Een goed moment om het penaltysysteem van de leider eens onder de loep te nemen, want er schuilt wel een hele berekening achter. Dat waren ze te weten gekomen bij 'Extra Time' en dus volgde er een wel zeer gedetailleerde uitleg.

Dante Vanzeir, Denis Undav en Teddy Teuma zijn telkens de drie namen op het lijstje met strafschopnemers van Union. De ene wedstrijd is Vanzeir de eerste keus als strafschopnemer, de volgende is dat Undav. Teuma is altijd de nummer 2 op het lijstje.

Als de nummer 1 op het lijstje reeds gescoord heeft in een bepaalde wedstrijd, mag de nummer 2 een strafschop nemen. Onlangs won Union met 0-4 op het veld van Seraing. Undav en Vanzeir maakten uit het veldspel eerst allebei een doelpunt. Toen er een strafschop volgde, was dat uiteraard een klusje voor Teuma. Nadien kwam er een tweede strafschop: die mocht Undav, die dag de nummer 1 op het lijstje, dan nemen.

© photonews

'Hogere wiskunde', volgens presentator Aster Nzeyimana. "Het zegt veel over de gunfactor en die is sowieso in die ploeg ongelooflijk groot", merkt Gert Verheyen op. "Tussen die twee spitsen al helemaal, maar eigenlijk geldt dat voor heel de ploeg. Dat is een heel belangrijk gevoel in een groep, dat je mekaar het gunt."

Ook Cyriel Dessers schoof mee aan tafel. Bij het horen van dit verhaal kwam de spits in hem meteen naar boven. "Als ik Undav ben en ik wil topscoorder worden, zou ik toch eens binnenlopen op het bureau om te vragen of ik op 1 mag staan."