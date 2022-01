Gent mist aanvallende krachten: "Union zonder Undav, Vanzeir en Nielsen misschien achtste en Club zonder Lang en De Ketelaere ..."

AA Gent moest het ook tegen Oostende zonder een aantal sterkhouders doen. En daardoor werd opnieuw niet gewonnen.

Vier gelijke spelen na elkaar, goed voor 4 op 12. Dat is het bilan van de voorbije wedstrijden. "Wiskundig gezien klopt het dat dat acht verliespunten zijn. Maar tegen Kortrijk en tegen Oostende hadden we kunnen en moeten winnen", aldus Vanhaezebrouck.

Drie hoofdaanvallers

Met Depoitre, Tissoudali en Odjidja missen er drie belangrijke spelers: "Offensief missen we een aantal spelers die kunnen toveren. Drie hoofdaanvallers missen is enorm. In het volleybal is dat een ramp, maar ook in het voetbal is dat erg."

"En we missen ze nu toch al een tijdje, dus dat is niet makkelijk. Union staat zonder Undav, Vanzeir en Nielsen of Teuma misschien achtste, Club Brugge zonder Lang, De Ketelaere en Vanaken op onze plaats als ze er een tijdje niet bij waren geweest."