Liverpool geïnteresseerd in transfervrije topspeler van Juventus

Liverpool heeft met Salah en Mané al absolute wereldtop in huis in de voorhoede. Maar de Engelse club zou die toch nog graag versterkt zien.

Naast Mané en Salah heeft Klopp met Firmino en Diogo Jota nog aanvallende spelers ter beschikking die absoluut wel hun mannetje kunnen staan voorin. Al lijkt Firmino op interesse te kunnen rekenen van FC Barcelona.

Op het middenveld heeft Klopp daarentegen weinig aanvallend ingestelde spelers ter beschikking. Met Henderson, Thiago en Fabinho zijn er geen spelers aanwezig die ook regelmatig oorlog maken in de 16 van de tegenstander.

Daarom is Liverpool geïnteresseerd in de situatie rond Juventus-speler Paolo Dybala. De Argentijn is aan het einde van dit seizoen einde contract bij Juventus en de onderhandelingen voor een nieuw contract verlopen maar moeizaam.

De waarde van Dybala wordt op 50 miljoen geschat, dat Liverpool hem transfervrij kan wegkapen zou absoluut een koopje zijn.