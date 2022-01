Filip Joos stelt zich vragen: "Hoe kan een topverdediger als Kompany voor zo'n speler gaan?"

RSC Anderlecht ging met de billen bloot tegen Cercle Brugge en dat roept opnieuw de nodige vragen op.

Anderlecht leek na de start van 2022 opeens weer titelkandidaat in de Jupiler Pro League, maar de nederlaag tegen Cercle Brugge heeft dat helemaal veranderd.

Analist Filip Joos trekt beslissingen van Vincent Kompany in vraag en heeft enorm veel problemen met de gemaakte keuzes.

"Ik blijf toch met grote ogen kijken naar die Magallan. Hoe kan een topverdediger als Kompany voor zo'n speler gaan?", zegt Joos in de podcast 90 minutes. "Een centraal duo samen met Hoedt, dat werkt nooit, zeker niet zodra er snelheid aan te pas komt.”

“Hoedt moeten we nu ineens top vinden, maar het is niet omdat je 5 goeie matchen hebt gespeeld dat je aan een goed seizoen bezig bent. Harwood-Bellis is in mijn ogen beter dan die twee. Als centraal duo is dat niet goed genoeg."