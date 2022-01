Slecht nieuws: Rode Duivels kunnen vanavond eerste plek op FIFA-ranking verliezen

De Rode Duivels kunnen hun eerste plaats op de wereldranking verliezen na meer dan drie jaar.

Het klinkt gek, maar België is al sinds september 2018 de nummer 1 van de wereld op de FIFA-ranglijst, nu dus al drie jaar en meer dan drie maanden. Het is een omslachtige rangschikking, omdat er geen trofee aan is gekoppeld. Maar vanavond zou het wel eens kunnen dat de Rode Duivels afscheid moeten nemen van die eerste plaats. Bij een overwinning van Brazilië vanavond (om 22u Belgische tijd) in Ecuador, in de kwalificatiecampagne voor het WK 2022, zal de Seleçao inderdaad de leiding nemen op de wereldranglijst.



Maar als de aanhoudende reeks van de Duivels zou worden onderbroken, betekent dat niet dat ze de internationale break als tweede op de wereldranglijst zouden moeten beëindigen. Brazilië zou de eerste plek opnieuw verliezen als ze niet weten te winnen van Paraguay in de volgende wedstrijd. Met andere woorden, enkel een 6/6 volstaat voor Brazilië om België van de troon te stoten. Maar het zou dus zomaar kunnen dat de Rode Duivels hun volgende internationale wedstrijden aanvatten als nummer 2 van de wereld.