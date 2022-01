Voormalige coach Werder Bremen geschorst van voetbal na gebruik nep Covid-19-certificaat

De voormalige coach van Werder Bremen, Markus Anfang, wordt voor een jaar geschorst van het voetbal na het gebruik van een fake vaccinatiebewijs.

De 47-jarige coach Markus Anfang had er niets beter op gevonden dan gebruik te maken van een fake vaccinatiebewijs als coach van Werder Bremen. Toen hij hiervan in verdenking gesteld werd, stapte hij zelf op. Anfang was in het verleden ook coach bij Holstein Kiel, FC Köln en Darmstadt 98. Nu wordt hij dus voor een jaar geschorst van het voetbal.

De schorsing van een jaar is niet het enige gevolg voor de Duitse trainer. Hij zal namelijk ook een boete van maar liefst 20.000 euro moeten betalen. Ook zijn assistent, Florian Junge, wordt voor 3.000 euro beboet. Het vroegste dat we Markus Anfang dus kunnen terugzien in het voetbal is in het seizoen 2022-2023.