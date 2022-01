Lierse Kempenzonen snoept drie punten weg op het veld van Lommel SK

Dankzij een zege op het veld van Lommel klimt Lierse Kempenzonen weer een aantal plekjes in het klassement.

Lommel nam het initiatief in handen en probeerde om Lierse tot voor het eigen doel te duwen. Dat leverde na dik vijf minuten spelen een eerste kansje op via Sales maar zijn gekraakt schot verdween in de handen van Teunckens. De bezoekers kwamen pas iets na het kwartier ook tot een paar mogelijkheden, Van Acker mocht het twee maal proberen maar bracht Fiermarin niet in de problemen. Iets voor het halfuur viel er uiteindelijk een doelpunt uit de lucht, Schouterden mocht plots alleen op de Lommelse doelman afgaan en schoot de 0-1 keurig hoog in doel. Halfweg hadden de bezoekers een kleine voorsprong te pakken.

Na de pauze bleef Lierse de betere ploeg en iets voor het uur had Abdallah pech dat zijn schot via de onderkant van de lat terug het veld in botste. Aan de overzijde speelde Sales dan weer de vrijstaande Belghali aan maar die kraakte zijn schot volledig en zo moest Teunckens opnieuw niet in actie komen. De Limburgers bleven moedig strijden maar het ontbreekt dit seizoen toch aan kwaliteit en lijn in het spel bij het team uit de 'City Group'. In de slotfase leek Sales alsnog voor een gevleid gelijkspel te zorgen maar Teunckens was de held van zijn team met een knappe redding. Zo pakt Lierse eindelijk nog eens de drie punten, Lommel zit volledig in de hoek waar de klappen vallen.