OFFICIEEL: Excelsior Virton strikt voormalig Belgisch international

Excelsior staat op dit moment allerlaatste in 1B. De club uit de Gaume is erg actief op de transfermarkt en wil degradatie naar Eerste Nationale koste wat kost vermijden. De laatste aanwinst: Geoffrey Mujangi Bia.

Mujangi Bia (32) zat sinds de zomer van 2020 zonder club, nadat zijn contract bij Maccabi Petah Tikva afliep. Vorige zomer kwam de tweevoudige Rode Duivel nog in het nieuws nadat een cannabisplantage werd aangetroffen in huis dat op zijn naam stond.

Mujangi Bia ondertekende zopas een verbintenis bij Excelsior Virton, dat zich de voorbije weken al stevig roerde op de transfermarkt. Met Mujangi Bia haalt Virton alvast een brok ervaring in huis. De winger speelde meer dan 120 wedstrijden in de Jupiler Pro League. In het seizoen '10-'11 kwam Mujangi Bia zelfs vier keer uit in de Premier League, voor Watford.

Excelsior Virton gaat zaterdagavond op bezoek bij Deinze. Virton staat op de laatste plaats in 1B en telt twee punten minder dan Lierse Kempenzonen.