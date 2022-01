Anderlecht-talent furieus: "Een vergiftigd contract, maar jullie krijgen mij niet klein"

Mohammed Yaya Guindo, een groot talent van Anderlecht, is helemaal niet tevreden met zijn situatie bij paars-wit.

De 18-jarige aanvaller werd beschouwd als een van de grote talenten van Neerpede, maar maakt vooralsnog geen deel uit van de A-kern. Meer nog, na wat Anderlecht een 'mentaliteitsprobleem' noemde, werd Guindo ook verwijderd uit de beloftenkern.

Op Twitter haalde Guindo ongemeen hard uit naar Anderlecht, al haalde hij de post niet veel later offline. "Dit is echt een vergiftigd contract. Dat ik apart van de groep moet trainen? Geen probleem. Jullie zullen mij niet klein krijgen. Dit maakt me alleen maar sterker", klonk het onder meer in een emotionele post.