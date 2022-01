Mohamed Guindo verontschuldigt zich na uithaal op sociale media

Mohamed Guindo heeft zich bij RSC Anderlecht en de fans van paarswit verontschuldigd voor zijn verwijt op sociale media.

De 18-jarige aanvaller zei dat het contract dat hij getekend een vergiftigd contract was omdat hij geen kans kreeg bij het A-elftal.

"Ik wil mijn excuses aanbieden, aan de club en aan alle supporters. Ik had nooit zulke uitspraken op Twitter mogen doen. Het spijt me echt, ik hou van deze club. Toen ik 16 was, heb ik aanbiedingen van grote buitenlandse clubs afgeslagen om bij Anderlecht te blijven omdat ik van Anderlecht hou en hier wilde slagen.”

“God heeft anders beslist, het doet me pijn om te moeten vertrekken zonder ooit mijn kans bij het eerste team te hebben gekregen zoals al de anderen... Ik wilde mijn onvrede en frustratie tonen en ik deed het op de verkeerde manier, het spijt me echt.”

“Ik werd de les gelezen door mijn entourage, die teleurgesteld was door deze verklaring en ik heb mijn les geleerd. Ik heb een fout gemaakt, maar het zal niet meer gebeuren. Eens een Mauve, altijd een Mauve."