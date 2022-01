Weer rust in de tent bij Lierse K. na drie maanden zonder zege en Maes-hetze: "We hadden dit duwtje in de rug nodig"

Bijna drie maanden was het geleden dat Lierse Kempenzonen nog eens mocht vieren in de kleedkamer. Vrijdag was het raak. In het degradatieduel op het veld van Lommel volstond een treffer van Nils Schouterden voor drie levensbelangrijke punten.

In de stand maakt Lierse Kempenzonen een mooie sprong. Jens Teunckens, de nieuwe doelman van de Pallieters, hield voor de tweede week op rij zijn netten schoon. Het was een pegel van Nils Schouterden die uiteindelijk het verschil zou maken. Na de negatieve reeks en de recente hetze rond Alex Maes brengt deze zege weer wat rust in de Lierse tent. "We wisten dat Lommel graag het balbezit zou hebben (72%, nvdr.). Het was aan ons om gebruik te maken van de omschakelmomenten", vertelde matchwinnaar Nils Schouterden aan GVA. "Dat lukte ons aanvankelijk niet, maar de treffer kwam als geroepen. Je voelde dat de groep voor een keer dat duwtje in de rug nodig had." "Ik denk dat we deze zege ook gewoon verdienen. Vier op zes tegen Moeskroen en Lommel, daar hadden we vooraf zeker voor getekend. Het zou weleens een heel fijn weekend kunnen worden", besluit Schouterden.

