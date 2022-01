OFFICIEEL: Australisch international sluit zich aan bij Eupen

Een geweldige versterking voor de Panda's. Eupen heeft namelijk James Jeggo binnengehaald. Jeggo is een Australisch international en komt over van de Griekse club Aris FC.

AS Eupen heeft Australisch international James Jeggo binnengehaald. De 29-jarige verdedigende middenvelder verlaat Griekenland en Aris FC voor onze competitie. Hij heeft bij Eupen een contract getekend tot 30 juni 2023.

"De in Wenen geboren speler verhuisde op 10-jarige leeftijd met zijn familie naar Australië en trainde aan het Victorian Institute of Sport (VIS). Als beroepsspeler speelde hij voor Melbourne Victory, Adelaide United, SK Sturm Graz, Austria Wien en Aris FC. In Australië, Oostenrijk en Griekenland speelde de nieuwe aanwinst van AS Eupen in totaal 217 wedstrijden in de hoogste afdeling", aldus Eupen.

"James Jeggo heeft 12 keer voor de Australische nationale ploeg gespeeld en is momenteel met zijn ploeg betrokken bij de kwalificatie voor de Wereldbeker. Na de interland van aanstaande dinsdag in Oman wordt de Australiër in Eupen verwacht", legde de Belgische club uit.