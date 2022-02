🎥 "Een beer in de duels": KVO maakt fans enthousiast voor nieuwkomer met beelden uit Engeland en Schotland

Ook KV Oostende heeft op de laatste dag van de transferperiode niet stilgezeten. Een nieuwkomer die het op de valreep nog binnenhaalde, is Osaze Urhoghide. Een verdediger die ondanks zijn jonge leeftijd al in heel stevige competities zijn mannetje heeft gestaan.

De 21-jarige Urhoghide doorliep zijn jeugdopleiding bij Wimbledon en Sheffield Wednesday. Bij die laatste club stroomde hij ook door naar de A-kern. In juli 2021 volgde een overstap naar Celtic Glasgow, dat hem een halfjaar later dus alweer uitleent aan KV Oostende.

Het maakt alleszins dat Urhoghide zowel in wedstrijden als Engeland als Schotland al danig op de proef gesteld geweest is. Iedereen weet wel dat je er in die landen als verdediger echt moet staan en het fysieke spel niet mag schuwen.

KV Oostende toont zijn fans met een filmpje dat de man met Engelse en Nigeriaanse nationaliteit alvast absoluut geen schrik heeft. "Een beer in de duels", zo omschrijven ze hem aan de kust.