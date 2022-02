'Na een lange tijd windstilte heeft Joachim Löw (eindelijk) een nieuwe club gevonden'

Joachim Löw lijkt een nieuwe uitdaging te hebben gevonden. De voormalige bondscoach van Duitsland is rond met Fenerbahçe SK. Al krijgt hij nog enkele maanden verlof.

Volgens de Turkse media is er een akkoord tussen Fenerbahçe SK en Joachim Löw. De Turkse topclub deed al meermaals een poging om de vrije coach naar Istanboel te halen en is nu ook in die opzet geslaagd.

Löw krijgt ruimschoots de tijd om zich in te werken. De voormalige bondscoach van Duitsland neemt het roer pas vanaf volgend seizoen over. Hij tekende een contract voor drie seizoenen in de Turkse hoofdstad.