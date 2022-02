Verrassing bij Zulte Waregem: speler die vier maanden in B-kern zat wordt gerehabiliteerd

Toch wel een verrassing bij Zulte Waregem: dinsdag verscheen Omar Govea weer op training bij de West-Vlamingen. Die heeft de afgelopen vier maanden in de B-kern doorgebracht en mocht deze winter vertrekken.

Zulte Waregem heeft geen nieuwe versterkingen aangetrokken, maar heeft er mogelijk een gemotiveerde speler bij. De Mexicaanse middenvelder werd in september naar de B-kern gestuurd door Francky Dury omomwille van disciplinaire problemen. Nieuwe bazen, nieuwe wetten en het trainersdus Timmy Simons-Davy de Fauw gunt hem wel een nieuwe kans nadat Govea goeie fysieke testen aflegde, weet Het Nieuwsblad.

“Timmy en ik staan voor open communicatie en hebben alles goed doorgesproken met Omar, die zelf ook heel duidelijk en correct was", aldus de Fauw bij HNB. "Het was een zeer goed gesprek, waardoor we uiteindelijk beslist hebben om hem een nieuwe kans te geven. Hij staat nog bij ons op de loonlijst, dus kunnen we evengoed gebruik maken van zijn kwaliteiten. Als hij het verdient om in de selectie te zitten dit weekend, zal dat zo zijn. Hij moet het nu bewijzen op training."