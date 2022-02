Malinwa-held wordt zondag gehuldigd, uitgerekend voor match tegen Beerschot

KV Mechelen schreef geschiedenis in 2019 door de titel in 1B en de beker te pakken. Goed tweeënhalf jaar later zijn de helden van weleer nog niet vergeten.

Onlangs werd Seth De Witte, de toenmalige aanvoerder, in de bloemetjes gezet voor een wedstrijd van KV Mechelen. De volgende ex-speler die gevierd zal worden Achter de Kazerne is Clement Tainmont. De Fransman voetbalde amper 1,5 seizoen voor Malinwa, maar maakte zich onsterfelijk door de beslissende treffer te scoren in de titelmatch van 1B tegen Beerschot. Clement Tainmont, die momenteel aan de slag is bij Moeskroen, wordt voor de wedstrijd van zondag gehuldigd. De tegenstander van Malinwa zondagmiddag is... Beerschot. 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 𝐂𝐋𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 💛❤️



We zeiden al "bedankt" tegen Seth. Zondag zeggen we "merci" tegen Clement.



Merci en tot zondag, @Clemtizou 😍#nomatterwhat #eensnekakkeraltijdnekakker #merciclement pic.twitter.com/c65tTMrVXV — KV Mechelen (@kvmechelen) February 2, 2022