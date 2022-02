Opmerkelijke beelden tijdens KV Kortrijk-Antwerp: wedstrijd wordt even stilgelegd na problemen in hoofdtribune

Het ging er bij momenten hevig aan toe in de inhaalwedstrijd tussen KV Kortrijk en Antwerp. Het werd 0-2 voor The Great Old, maar na het tweede doelpunt gingen de poppetjes aan het dansen in de hoofdtribune.

Er waren nog maar zo'n vijf minuten te spelen in de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Antwerp, maar in de hoofdtribune leek de situatie na de 0-2 even te escaleren. Heel wat supporters liepen naar deze tribune en daarbij kwamen enkele stewards ten val. De politie kreeg het echter al snel onder controle, waardoor de wedstrijd ook snel uitgespeeld kon worden. De reden voor deze incidenten is nog niet geweten, maar naar verluidt zouden er enkele supporters van Antwerp bij de supporters van KV Kortrijk gezeten hebben en werd er geprovoceerd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.