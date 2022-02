Crystal Palace stalt twee spelers bij RWDM, maar geen communicatie bij Brusselaars

RWDM heeft via John Textor banden met Crystal Palace. De Engelse club meldt twee nieuwkomers, maar stalt die bij RWDM.

Crystal Palace stelde gisteren Sebastian Joffre en Rian Jamal voor aan de pers. De club liet weten dat ze meteen bij RWDM gestald worden.

Joffre is een 22-jarige Boliviaan, Jamal een 20-jarige Amerikaan. De twee genoten hun opleiding bij FC Florida, maar veel is er daarna niet geweten over hen.

In het Edmond Machtensstadion is er echter nog geen komst van de twee spelers gemeld, wat toch een beetje vreemd is.

Wellicht zullen de twee bij de beloften gestald worden en eventueel in een later stadium met de A-kern meespelen. Het is wachten op nieuws van RWDM zelf over het tweetal.