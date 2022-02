Hazard mag opnieuw op vertrouwen rekenen van Ancelotti: "Heb echt geen problemen met hem"

Komt het ooit nog goed tussen Ancelotti en Hazard? De coach doet zijn best en maakt duidelijk dat hij geen problemen heeft met onze landgenoot.

Net als je denkt dat Hazard opnieuw vertrokken is bij Real Madrid, dan zet Carlo Ancelotti hem de week erna gewoon weer op de bank. De situatie van de man die ooit Ronaldo moest vervangen bij Real Madrid blijft erg pijnlijk om aan te zien. In de bekerwedstrijd tegen Bilbao liet Ancelotti Hazard een hele poos opwarmen, maar uiteindelijk bracht hij hem toch niet in het veld. "Soms warmt een speler op, maar moet hij er toch mee stoppen, omdat je niet iedereen kunt brengen", beweert Ancelotti om het akkefietje uit de weg te gaan.

Voor Ancelotti is er dan ook geen sprake van een probleem met Eden Hazard, ook al speculeert de buitenwereld van wel. "Ik heb op persoonlijk vlak geen problemen met hem. Hij is ook fysiek in orde. Als hij niet speelt, is het omdat ik de voorkeur geef aan iemand anders", probeert hij te verduidelijken. De Italiaanse coach besloot: "In de vorige ronde heeft hij gespeeld tegen Elche, het is dus niet zo dat hij nooit speelt. Meer moet je er niet achter zoeken, we hebben geen geheimen".