Senna Miangue verklaart het succes van Cercle Brugge

Na avonturen in Italië, en bij Standard en Eupen heeft Senna Miangue rust en spelplezier gevonden bij Cercle Brugge. Op de website van 'De Vereniging' blikt hij terug op zijn transfer naar Brugge en de toekomst met Cercle Brugge.

"Na dat goede seizoen bij Eupen had ik heel wat aanbiedingen", vertelt Miangue. "Waaronder dus ook Cercle Brugge. Voor mij was dat op elk vlak de beste keuze. Helaas was het dit seizoen een beetje hetzelfde verhaal voor mij persoonlijk als vorig seizoen. Vaak geblesseerd, niet topfit. Maar sinds december groei ik toch naar mijn beste vorm toe. Ik ben blij dat ik nu mijn matchen speel en samen met de ploeg een hoog niveau haal."

Miangue is polyvalent. Hij kan zowel centraal in de verdediging uit te voeten als op de linksachter positie. "Ik kan op beide posities uit de voeten. Bij Eupen, en hier bij Cercle aanvankelijk ook, speelde ik op links in een driemansdefensie. Momenteel speel ik als linksback in een systeem met vier verdedigers. De invulling van mijn positie is anders dan die van Robbe (Decostere nvdr.) of Vitinho op rechts. Zij kunnen effectief vaak meekomen, mijn taak is om meer de momenten te kiezen. De focus ligt bij mij vooral op verdedigen en op de organisatie. Wat niet betekent dat ik nooit eens de achterlijn haal", verklaart Miangue.



Cercle Brugge kende een moeilijk begin van het seizoen, maar is de afgelopen weken aan een serieuze opmars bezig. "Onder de vorige trainer speelden we ook veel goede wedstrijden, maar ontbrak die dosis geluk. Sinds de komst van de nieuwe coach weet iedereen perfect wat hij moet doen. En bovendien is geen enkele speler er vies van om een steek voor een andere speler op te rapen. Het is het resultaat van een fantastische teamgeest, mentaliteit en ook van hard werk op training.

Dankzij de goede resultaten speelt Cercle Brugge niet meer tegen de degradatie, maar kan het volop mikken naar een plaats in de play-offs voor Europees voetbal. "We moeten vooral nederig blijven", houdt Miangue de voeten op de grond. "De eerste doelstelling is nu om het behoud veilig te stellen. Daar zijn we nu bijna in geslaagd. Voorts moeten we het wedstrijd per wedstrijd gaan aanpakken. We kennen onze kwaliteiten en we weten dat we van iedereen kunnen winnen. We moeten gewoon blijven werken op training en in de wedstrijden. Maar ik ga nu zeker niet zeggen dat we zeker top acht gaan halen."