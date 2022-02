🎥 Aster Vranckx is de matchwinnaar bij Wolfsburg met twee knappe doelpunten

Aster Vranckx speelde een hoofdrol in de overwinning van Wolfsburg tegen Greuther Furth. Met twee doelpunten in een 3-1 overwinning mag hij zich matchwinnaar noemen.

Vranckx mocht in de basis starten bij Wolfsburg, dat in degradatiegevaar verkeert. Tegen rode lantaarn Greuter Furth werden er dus maar beter drie punten gepakt. Dat leken ze begrepen te hebben bij de thuisploeg. Na zeven minuten opende Vranckx al de score voor de thuisploeg. Greuter Furth hing de bordjes nog voor de rust gelijk. Hrgota miste niet vanop de stip. Zo gingen we rusten met 1-1.



Na de pauze schoot Wolfsburg opnieuw snel uit de startblokken. Het was opnieuw Vranckx die aan het kanon stond. De ex-speler van KV Mechelen maakte met een knappe streep zijn tweede van de avond. Wolfsburg duwde daarna door. Arnold zorgde voor de 3-1, en Philipp trok de drie punten helemaal over de streep.

Door de zege maakt Wolfsburg een sprongetje naar de twaalfde plaats, al blijft het opletten onderin. De kloof met de derde laatste bedraagt namelijk slechts twee punten.