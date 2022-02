Senegal wint voor het eerst de Afrika Cup

Senegal heeft zondagavond geschiedenis geschreven door voor het eerst in de geschiedenis van het land het toernooi om de Afrika Cup te winnen.

In het Kameroense Yaoundé werd Egypte na penalty's (4-2) verslagen. Sadio Mané ging van held naar schlemiel door in de reguliere speeltijd een penalty te missen, maar de beslissende in de serie wel te maken.

Eerste helft

De finale in Stade d'Olembé was nog nauwelijks begonnen of een sleutelmoment diende zich aan. Een charge van Egyptenaar Mohamed Abdel Monem liet arbiter Victor Gomes geen andere keus dan naar de penaltystip te wijzen. Sadio Manéde, sterspeler van Senegal, schoot de bal hard op de vuisten van Gabaski.

Rond het halve uur meldde Salah zich voor het eerst gevaarlijk bij het Senegal-doel. Met een fraaie actie, die hij van de rechterkant inzette, dribbelde hij naar binnen maar het schot kon makkelijk opgeraapt worden door Edouard Mendy. Vlak voor rust lag Mendy opnieuw in de weg. De Chelsea-keeper tikte met een fraaie duik Salah’s poging uit de rechterkruising. Hoewel beide ploegen nadrukkelijk naar de openingstreffer zochten, was de stand bij rust onveranderd.

Tweede helft

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders. Aan de hand van zowel Salah als Mané zochten beide ploegen naar mogelijkheden maar tot grote kansen leidde dit niet, mede door oplettend keeperswerk van zowel Gabaski als Mendy. In de laatste fase speelde de vermoeidheid op, namen de overtredingen aan beide zijden toe en maakten beide elftallen zich op voor de verlenging.

Verlenging

Voor Egypte betekende dat de vierde verlenging tijdens het eindtoernooi. Tijdens deze verlenging mocht het vooral hun doelman, Gabaski, bedanken die met drie goede reddingen zijn netten schoonhield. Gescoord werd er niet meer en zo kwamen er strafschoppen aan te pas.

Strafschoppen

In de serie miste Abdel Monem namens Egypte, maar in de beurt daarna deed Bouna Sarr hetzelfde. Nadat Mohanad Lasheen faalde namens Egypte, schoot Mané zijn land naar de eindzege.