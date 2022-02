Verslagenheid is groot bij Antwerp na kansloze nederlaag: "Als je niet samenwerkt, krijg je het moeilijk"

Een ontnuchtering. Antwerp zette zich schrap voor de komst van Union, maar op de openingsminuten na kon de Great Old nooit de indruk wekken met de zege aan de haal te kunnen gaan. De teleurstelling na de 0-2-nederlaag tegen Union was erg groot. Brian Priske was hard voor zijn team.

Zwaar aangeslagen kwam Brian Priske de persruimte binnen. De Deen had veel meer verwacht van deze topper. "Dit is een heel verdiende zege voor Union. Zij zijn op dit moment 100 procent zeker de beste ploeg van België. Hun twee spitsen hebben de match beslist, wat waren ze ongelooflijk goed."

Priske liet zich lovend uit over de opponent, maar over de prestatie van zijn eigen spelers was de Deen veel minder te spreken. "Deze nederlaag komt heel hard aan voor mij en mijn spelers.Tegelijkertijd moet dit een les zijn voor ons. Het moet beter, zowel individueel als collectief. Ik ben ontgoocheld in de kwaliteit die we vandaag gebracht hebben. Het niveau lag te laag en we toonden veel te weinig lef. Ja, we hebben zo'n goede voetballers... Maar als je niet samenwerkt, krijg je het zeer moeilijk tegen ploegen van dit kaliber."

Mits een zege zou Antwerp de kloof op Union verkleinen tot vier punten. Na zaterdagavond is de kloof echter tien punten. "Op zich verandert dat niets: vier, zeven of tien punten... ze staan nog altijd boven ons. Natuurlijk zijn zij de favoriet om kampioen te worden. Wij blijven vechten, maar nogmaals: deze tegenslag doet veel pijn", besluit Brian Priske.