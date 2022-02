Belgische Braziliaan op het punt Manchester United definitief te verlaten

Bij United kon Pereira nooit doorbreken. Hij speelde sinds 2015 bij de eerste ploeg, maar werd meerdere keren uitgeleend. Granada, Valencia, Lazio en Flamengo waren zijn bestemmingen. Nu lijkt er een permanente deal in de aantocht. Het Braziliaanse Flamengo wordt zijn nieuwe thuisbasis.

Het middenveld van Machester United is druk bezet met sterren als Pogba en Fernandes.

Manchester United in talks with Flamengo over permanent transfer of Andreas Pereira, as per @fredcaldeira.



Would include 25% sell-on clause.#MUFChttps://t.co/TxrSAoeP1P