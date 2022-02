'Niet de resultaten, maar deze twee zaken liggen aan de basis van het ontslag van Torrente bij Beerschot'

Javier Torrente kreeg gisteren de bons als coach van Beerschot VA. Niet de tegenvallende resultaten waren de directe aanleiding voor het vertrek van de Argentijn.

In de bestuurskamer van Beerschot VA was het al langer duidelijk dat de Mannekens een seizoen in 1B moesten voorbereiden. De povere resultaten hebben Javier Torrente dan ook het nekschot niet gegeven.

Het Laatste Nieuws weet dat er twee directe redenen aan de basis lagen van het vertrek. Enerzijds had de spelersgroep steeds meer vragen bij de tactische keuzes van de Argentijnse coach. Ook vanuit de buitenwereld werden regelmatig vraagtekens geplaatst bij zijn beslissingen.

Geen deftige trainingen, geen tactische keuzes

Maar anderzijds keek het paars-witte management met verbazing naar de winterstage van Beerschot. De sportieve staf leek niet langer geïnteresseerd, waardoor er amper deftig getraind werd. Had Torrente zelf ook al door dat hij volgend seizoen niet langer op het Kiel zou zitten?