Pijnlijke misser met beelden Dembélé bereikt ook al Duivels: "Dit is geen grap"

Welke Dembélé was het nu ook weer die stopt met voetballen? Bij RTL hadden ze blijkbaar iemand zonder veel voetbalkennis die beelden laten opsnorren, want... ze toonden Ousmane Dembélé, tot nader order nog steeds voetballer bij Barcelona.

Pijnlijk, want intussen gaat het als een vuurtje de sociale media rond. Ook Thomas Meunier kreeg de beelden intussen te zien en reageerde met: "Dit is geen grap!" Best volgende keer ook de voornaam erbij zeggen...