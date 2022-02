Daar is de volgende Belg bij PSV: debuut in simpele bekerzege

Johan Bakayoko liet zich de voorbije maanden al vaker opmerken bij Jong PSV. Vooral in het nieuwe kalenderjaar bezorgde de jeugdinternational zijn tegenstanders heel wat kopzorgen. Het was dan ook een kwestie van tijd vooraleer Roger Schmidt hem liet opdraven in het A-elftal. Woensdag was het zover.

PSV plaatste zich woensdag met sprekend gemak voor de halve finales van het bekertoernooi. In eigen huis klopte de Eindhovenaren NAC Breda met 4-0, na doelpunten van Madueke (8'), 2x Götze (28' en 40') en Gakpo (79'). Tien minuten voor affluiten kwam Johan Bakayoko (18) Erick Gutierrez aflossen. Het waren de eerste minuten voor de Belgische dribbelaar in het Philips Stadion. Met twaalf doelpunten en negen assists in 21 competitiewedstrijden doet de ex-speler van onder meer Club Brugge en Anderlecht het fantastisch met Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.