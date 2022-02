Herman Van Holsbeeck terug vrij na drie weken, wel onder voorwaarden

Herman Van Holsbeeck, voormalig manager van RSC Anderlecht, wordt onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis, zo schrijft HLN.

Sinds 18 januari zat Herman Van Holsbeeck in de gevangenis. Hij was in het onderzoek naar makelaar Christophe Henrotay onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Nochtans was Van Holsbeeck in 2019 al ondervraagd in dat dossier. Volgens het federaal parket gebeurde dat omdat er nieuwe elementen waren opgedoken.

Op 24 januari vroegen zijn advocaten voor de vrijlating, maar de voorlopige hechtenis werd met een maand verlengd. Daartegen ging Van Holsbeeck in beroep, maandag verscheen hij opnieuw voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Met succes blijkbaar.

Van Holsbeeck wordt nu onder voorwaarden vrijgelaten. Welke voorwaarden dat zijn is op dit moment nog niet geweten.