Ivan De Witte laat van zich horen over contractverlenging van Hein Vanhaezebrouck

Bij AA Gent lopen deze zomer enkele contracten af, waaronder ook dat van trainer Hein Vanhaezebrouck.

Sinan Bolat, Laurent Depoitre, Roman Bezus en ook Hein Vanhaezebrouck zijn enkele pionnen van de Buffalo’s die deze zomer hun contract zijn aflopen.

Hein Vanhaezebrouck maakt zich niet overdreven veel zorgen over het feit dat er nog geen nieuwe deal is. “Hij is niet supergehaast, en wij ook niet. Maar we hebben afgesproken dat we het binnenkort wel aanpakken”, zegt Ivan De Witte aan Het Nieuwsblad.

Bij AA Gent houden ze wel rekening dat ze eventueel op zoek moeten naar een nieuwe trainer. “Kapers op de kust? Die zijn er altijd. Uit onze vorige episode hebben we geleerd dat dat geen rol speelt. Toen verlengden we Hein zijn contract in mei en in oktober ging hij toch naar Anderlecht”, besluit De Witte.