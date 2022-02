UEFA wil schwalbes en commedia dell'arte aanpakken: "Die brengen het voetbal en het imago van de sport schade toe"

De UEFA heeft het gehad met incidenten die het imago van het voetbal beschadigen. Ze willen dat er strenger opgetreden wordt tegen schwalbes en tijdrekken.

Spelers die duiken en daarna rood vragen voor de tegenstander. Scheidsrechters die onder druk gezet worden. Commedia dell'arte om tijd te rekken... "We maken ons zorgen en we zijn niet te spreken over de incidenten. Die brengen het voetbal en het imago van de sport schade toe", zegt Roberto Rosetti, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de UEFA. "Het getuigt niet van respect en is geen teken van fair play."

Rosetti wil die trend doorbreken voor het nog groter wordt. "We willen niet dat het gaat gebeuren, we kunnen het niet accepteren", aldus de Italiaan. "Respect tonen op het veld is belangrijk. Daarom wordt van de scheidsrechters gevraagd alert te zijn en direct passende maatregelen te nemen. Het gaat er om dat de arbiters reageren op wat ze zien en niet op wat ze horen."