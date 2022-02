Dat ook nog: Beerschot moet hoofdtribune en VIP-loges sluiten na beslissing stadsbestuur

De hoofdtribune van het Kiel, het stadion van Beerschot, moet dicht. Dat heeft burgemeester Bart De Wever beslist. Hij volgt daarmee het advies op van de FOD Binnenlandse Zaken en de brandweer. Ook de loges in die tribune moeten dicht.

Het houdt niet op voor Beerschot. Na de sportieve malaise is het nu ook gedwongen de hoofdtribune te sluiten waar alle VIP-loges in gevestigd zijn. De problemen zijn al gekend van 2019 toen er controles gedaan werden in dat deel. Die wordt immers ondersteund door een houten draagstuur met een stalen dak er bovenop, weet Het Nieuwsblad.

Er werd een uitzondering toegestaan op voorwaarde dat er bijkomende en zeer strikte brandveiligheidsmaatregelen genomen werden.

De FOD Binnenlandse Zaken oordeelde vorige maand echter dat de maatregelen onvoldoende zijn. De brandweer adviseerde vervolgens diezelfde maand om de tribune te sluiten voor het publiek. Zij vinden de tribune niet veilig omdat er "verregaande infrastructureel-technische maatregelen nodig zijn om aan de brandveiligheidscriteria te voldoen”.