'Beslissing in zaak Standard-Beerschot eindelijk nabij'

De competitiewedstrijd tussen Standard en Beerschot werd eind vorig jaar afgelast omwille van een politiestaking in Luik. Beerschot eiste een forfaitzege, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Het Disciplinair Comité van de voetbalbond boog zich over de zaak en concludeerde dat ze niet bevoegd zijn om hierin een uitspraak te doen, omdat niet Beerschot, maar de kalendermanager van de voetbalbond de zaak heeft opgestart. 22 februari En dus trok Beerschot uiteindelijk naar het BAS, waar het een zaak aanhangig maakte en ondertussen wacht op een uitspraak. Volgens La Dernière Heure zou die er op 22 februari komen. De Mannekes kunnen de punten zeer goed gebruiken in hun strijd tegen de degradatie.