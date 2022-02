Elsner komt terug op vertrek Lestienne en Muleka

Afgelopen week vertrokken met Maxime Lestienne (naar Singapore) en Jackson Muleka (uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa) nog twee spelers op Sclessin.

Nadat eerder al Hugo Siquet, Nicolas Gavory, Collins Fai, Alan Delferière, Ameen Al-Dakhil, Joao Klauss, Hamza Rafia en Glody Likonza vertrokken, kwamen daar dus nog Lestienne en Muleka bij deze week.

"We verliezen twee aanvallers, maar we hebben de polyvalente Tapsoba die terugkeert in de kern", aldus Luka Elsner over de zaak.

Aanvalsfront

"Voor Maxime was het gezien zijn contract bij ons een logische beslissing voor hem om te nemen. Het was voor ons als club ook logisch om hem te laten gaan en te bevrijden."

"Muleka? Het is een huurbeurt, dus hij komt terug. Met Emond, Dragus en Tapsoba hebben we een goed aanvalsfront over."